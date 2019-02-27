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Политика

Хитрый Эрдоган плетет интриги с Порошенко за спиной у Путина

Р.Эрдоган и П.Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Турецкие власти вонзили России нож в спину. В Анкаре заявили, что никогда не признают Крым российским.
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже делал подобные заявления, но сегодня турецкие власти сделали поистине царский подарок Петру Порошенко: обидные для России слова прозвучали на международном форуме в Киеве.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сказал, что парламент и правительство не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. При этом дипломат умело разыграл крымскотатарскую карту, "Наше восприятие ситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них своя историческая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнания останется", – сказал посол.

Мало того, он сообщил, что министры иностранных дел Турции и Украины, а также глава Херсонской обладминистрации и представители запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа обсуждали возможность реализации образовательных и других программ в Херсонской области, где живут крымские татары, переселившиеся из Крыма. У них на Украине много проблем, заявил посол.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году небольшая часть крымских татар, действительно, переехала на Украину. Те же, кто остался в республике, смогли наладить нормальные отношения с российской властью и интегрировались в общественную жизнь. В том числе, они занимают руководящие должности в местных администрациях. Сейчас в Крыму провозглашены три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Это прописано в местных и федеральных законах.

Фото: www.globallookpress.com

На Украине же официальный язык один и по поводу ущемления прав русских, поляков, румын и граждан других национальностей власти многих европейских стран уже делали Киеву замечания. Кто-то даже посылал ноты протеста, но воз и ныне там: власти Незалежной не признают ни одного языка, кроме украинского.

В своем маразме они дошли до того, что переделали все указатели и таблички, запретили делать объявления на русском языке на вокзалах и в метро. По улицам украинских городов периодически ходят отряды из проверяющих, которые выискивают русские слова в названиях магазинов, в меню ресторанов и даже в объявлениях на столбах.

Р.Эрдоган и П.Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Конечно, ни о каких правах крымских татар на Украине речи не идет. Непонятно только, почему турецкие власти, осознавая бедственное положение своих собратьев по вере в Незалежной, до сих пор произносят мантру про украинский Крым, в котором татары не испытывают никаких проблем.

И это при том, что отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.

Р.Эрдоган и В.Путин. Фото: www.globallookpress.com

Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия даже перестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государств наметилось потепление.

Только в 2017 году президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались восемь раз, в прошлом году турецкий лидер несколько раз приезжал в гости к российскому в Сочи, а на пресс-конференции после первой с момента крушения российского самолета встречи Эрдоган четыре раза назвал Путина дорогим другом. Выходит, что дружба – дружбой, а Крым для Турции по-прежнему остается украинским.

Автор: Александр Комаров27 февраля 2019, 21:55

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