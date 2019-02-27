Стыдно за страну: визит Порошенко на американский эсминец обернулся позором

Петра Порошенко сравнили с туземцем после его визита на борт американского эсминца "Дональд Кук". Корабль со ста ракетами "Томагавк" на борту зашел на три дня в Одессу только для того, чтобы морально поддержать теряющего власть президента Украины.

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