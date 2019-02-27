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Политика

Стыдно за страну: визит Порошенко на американский эсминец обернулся позором

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петра Порошенко сравнили с туземцем после его визита на борт американского эсминца "Дональд Кук". Корабль со ста ракетами "Томагавк" на борту зашел на три дня в Одессу только для того, чтобы морально поддержать теряющего власть президента Украины.
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Политики и эксперты подняли на смех опозорившегося президента, унижавшегося на борту эсминца перед спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.  Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров отметил, что иных чувств, кроме стыда, это событие вызвать не может.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Посмотрел фото, с каким лицом Порошенко поднимался на борт "Дональда Кука" в Одессе. Президент огромной европейской страны вылетает по свистку в свой отдаленный порт, чтобы получить разнос на борту иностранного военного корабля", – написал Азаров на своей странице в Facebook.

Все говорит о том, что Украина постепенно превращается в отсталое государство, не имеющее авторитета. Президент унизил страну, примчавшись на встречу зашедшего в Одессу американского эсминца, как лидер колониальной державы третьего мира. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил украинский политолог Василий Вакаров.

Скриншот facebook.com/vyacheslav.azarov

"Мне стыдно, когда мой президент идет на чужие территории и оттуда делает какие-то заявления о нашей же территории. Вот, Крым наш! Это какой-то бред. Мне как гражданину Украины за это стыдно", – сказал эксперт.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" назвал визитом вождя туземцев встречу Петра Порошенко с Куртом Волкером на борту корабля "Дональд Кук".

Фото: president.gov.ua

"Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину. А заодно и подтвердить, что взамен на стеклянные бусы и куски красивой материи он готов отдать часть территории и половину населения в рабство", – сказал Бальбек. А сенатор Франц Клинцевич, комментируя визит Порошенко на американский эсминец, назвал его театральным представлением.

Петр Порошенко любыми способами пытается поднять себе рейтинг перед президентскими выборами 31 марта. Но пока из этого ничего не выходит: лидером гонки месяц назад стал артист Владимир Зеленский, его поддерживают 14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент с 9,6%. Замыкает тройку глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны.


Автор: Александр Комаров27 февраля 2019, 14:54
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