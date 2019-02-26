Сделано заявление о расстреле Порошенко
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следует расстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России. "Это большое преступление, это государственная измена", – приводит слова нардепа "Московский комсомолец".
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для обнародования фактов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.
Ранее бывшая соратница Порошенко обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имя генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.
Символизм этого фото зашкаливает!#порошенко - это ПАРАША! pic.twitter.com/CQAwNZF421— Константин (@odessa_1794) 26 февраля 2019 г.
Речь идет о масштабном подкупе избирателей и вбросе бюллетеней за так называемых мертвых душ. "По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал артист Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко. Замыкают тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в избирательном бюллетене будет более 40 фамилий и это – рекорд в новейшей истории страны.
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