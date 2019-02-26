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Политика

Сделано заявление о расстреле Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
"Расстрелять за государственную измену", – свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самых скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с трибуны Верховной рады.

Продолжение: Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко
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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следует расстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России. "Это большое преступление, это государственная измена", – приводит слова нардепа "Московский комсомолец".

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Парламент не должен молчать, в Раде должна быть создана временная следственная комиссия для обнародования фактов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.

Ранее бывшая соратница Порошенко обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имя генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.

Речь идет о масштабном подкупе избирателей и вбросе бюллетеней за так называемых мертвых душ. "По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал артист Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко. Замыкают тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в избирательном бюллетене будет более 40 фамилий и это – рекорд в новейшей истории страны.


Автор: Александр Комаров26 февраля 2019, 17:23
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