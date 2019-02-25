Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
Президент Незалежной пытается показать, что в своей борьбе с российским лидером Владимиром Путиным он возвышается над такими мелочами, как внутренние проблемы страны, заявил на ток шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала "Россия-1" экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.
У него есть один враг – это Путин, а конкурентов нет. Я думаю, технологи преследуют целью именно такой месседж подать населению. Внутренние проблемы внутренними проблемами, но мы можем потерять все – вот, я – Бэтмен, я спасаю Украину! Я один – Капитан Америка!" – сказал политик.
Ведущий сразу же хлестко прокомментировал это высказывание. "При всем уважении к Бэтмену и Капитану Америка, они настолько не разожрутся и столько не выпьют", – сказал Владимир Соловьев.
Когда говорит Путин,слушают,а затем разбирают на цитаты.Когда говорит Порошенко(Божье наказание за кровь на майдане,разрушенные памятники героям,веру,предательство)-заезженная пластинка,переключают каналы.За державу Украину обидно.Чужими руками жар загребает. pic.twitter.com/uQ0u2tK3WO— Ирина Сергеева (@Alisasssr) 23 февраля 2019 г.
Напомним, что в своей предвыборной кампании Петр Порошенко топорно копирует избирательную кампанию Владимира Путина. Политтехнологи, работающие на президента Украины взяли несколько слоганов российского лидера, с которыми он шел на последние выборы, и заменили его фамилию на Порошенко.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Данные опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что самый высокий рейтинг сейчас у актера Владимира Зелнского, на втором месте действующий президент Петр Порошенко. Тройку лидеров замыкает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Эксперты предрекают, что одним туром выборы не ограничатся.
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