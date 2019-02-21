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Политика

Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Высокие рейтинги актера Владимира Зеленского не дают покоя Петру Порошенко. Растущую как на дрожжах популярность комика эксперты назвали своеобразным коктейлем Молотова, брошенным в действующую украинскую власть.

Продолжение: Известный политик прилюдно врезал выскочке Зеленскому

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В недрах администрации президента созрел новый план: во что бы то ни стало Петр Порошенко должен оказаться во втором туре не с прожженной в политических боях Юлией Тимошенко, а с актером Владимиром Зеленским.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Штаб Порошенко пойдет ради этого на все: путём подкупа, применения административного ресурса и прочих фальсификаций президента нужно обязательно впихнуть во второй тур. Такую версию развития событий на предстоящих 31 марта выборах озвучил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

"Почему Зеленский показывает высокие рейтинги – это тотальное недовольство избирателя украинским политикумом в целом как таковым. То есть, политиков не любят. Это коктейль Молотова, брошенный во власть и в украинский правящий класс со стороны избирателя", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".

По мнению Гайдая, лидер "Батькивщины" является для Порошенко основной угрозой. "Я думаю, в штабе Порошенко делают все, чтобы показать, что во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, где отлично понимают, что лучше встретиться с ним, а не с Тимошенко – бойцом закаленным, человеком, который если во второй тур выйдет, то у Порошенко будет шансов куда меньше", – заявил Гайдай.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в них примут участие рекордное число кандидатов – 44 человека. По данным соцопросов, на первом месте по популярности в народе сейчас находится актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в списке – действующий глава государства Петр Порошенко.

Автор: Александр Комаров21 февраля 2019, 14:54
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