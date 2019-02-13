Соловьев разнес обнаглевшую Украину

Из-за принятых поправок в Конституции Украина лишится не только Донбасса, но и остальных территорий. Владимир Соловьев указал украинским политологам на фатальные ошибки администрации Петра Порошенко.

Принятые Верховной радой изменения в Конституции Украины, касающиеся стремления страны в НАТО и ЕС, – грубейшая ошибка властей. Они не учли мнения жителей Донбасса, который до сих пор считают своей территорией, тем самым признав самостоятельность региона.

"Де-факто, внося поправки в Конституцию Украины, в тот момент, когда нет возможности учитывать голоса той части, которую вы все равно считаете своей, вы тем самым отвергаете их возможность возвратиться", – заявил телеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению Соловьева, Донбасс едва ли согласится остаться в нынешних границах и будет претендовать на территорию, которую занимал в советское время. Поддержал журналиста и израильский общественный деятель Яков Кедми. Он предложил сдвинуть границы Донбасса к реке Днестр.

Высказывание израильского эксперта возмутило украинского политолога Александра Охрименко. Он поинтересовался, почему бы тогда не предложить сдвинуть границы до самого западного предела страны. Однако российские эксперты указали, что речь идет лишь о пределах области, носящей название "Новороссия".