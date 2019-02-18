Соловьев вышел из себя из-за обвинений в гибели ребенка
Ведущий выпустил разоблачительную передачу в эфире радиостанции "Вести FM", во время которой осудил поведение чиновника. Владимир Соловьев потребовал, чтобы правоохранительные органы проверили деятельность заместителя главы Росгеологии и в случае необходимости возбудили уголовное дело. После выхода программы Руслан Горринг заявил, что у его девушки случился выкидыш из-за сильного стресса. Он напомнил, что у журналистики "должны быть границы", передает "Говорит Москва".
Обвинения сильно разозлили телеведущего, и он спросил у оппонента, есть ли пределы воровства чужих средств. "Хороший вопрос, Горринг. А меня интересует, есть ли пределы твоего казнокрадства? Когда ты в тюрьму сядешь со своими подельниками, кураторами и теми, кто тебя крышует?" – сказал возмущенный журналист. Собеседница согласилась с Владимиром Соловьевым.
Напомним, конфликт разгорелся после того, как в Сети появилась трансляция в одном из популярных стриминговых сервисов. Во время игры Руслан Горринг использовал нецензурную брань и угрожал расправой другим пользователям. Кроме того, он рассказал об интимной связи с подчиненными. После публикации ролика мужчине пришлось покинуть пост, передает Ura.ru.
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