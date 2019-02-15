Соловьев устроил разборки с украинцем из-за яиц

Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентских выборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать в отношении Украины по сирийскому прецеденту – когда США не признали Асада и ввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога - он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.

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