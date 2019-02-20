Михалков предсказал печальное будущее Зеленскому

У актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентских выборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба в Незалежной будет грязной.



Люди видят Зеленского только с положительной стороны, отметил Михалков. "Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет", – пояснил мэтр отечественного кинематографа.

В условиях хаоса и разрухи, творящихся на Украине простые люди могут решить, что Зеленский – не такой уж плохой выбор. "Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить", – цитирует Михалкова издание "Политика Сегодня".

Но юмористу придется несладко, когда против него применят грязные политтехнологии, полагает режиссер. Он отверг возможность честной борьбы в нынешней Украине. "Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации", – резюмировал Михалков.

По последним опросам общественного мнения Владимир Зеленский является лидером предвыборной гонки. Так, социологи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research дают комику 28% голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине.



Когда клоуны подсиживают друг друга.. pic.twitter.com/ZpRRyuXPbi — щука ФСО (@shchukaFSO) 18 февраля 2019 г.

Среди главных проблем Зеленского эксперты называют нехватку политического опыта и недостаточную поддержку среди старшего поколения. В отличие от молодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы. Кроме того, у актера мало сторонников в провинции.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.