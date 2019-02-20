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Политика

Михалков предсказал печальное будущее Зеленскому

Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
У актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентских выборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба в Незалежной будет грязной. 
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Люди видят Зеленского только с положительной стороны, отметил Михалков. "Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет", – пояснил мэтр отечественного кинематографа.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В условиях хаоса и разрухи, творящихся на Украине простые люди могут решить, что Зеленский – не такой уж плохой выбор. "Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить", – цитирует Михалкова издание "Политика Сегодня".  

Но юмористу придется несладко, когда против него применят грязные политтехнологии, полагает режиссер. Он отверг возможность честной борьбы в нынешней Украине. "Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации", – резюмировал Михалков.  

По последним опросам общественного мнения Владимир Зеленский является лидером предвыборной гонки. Так, социологи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research дают комику 28% голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Среди главных проблем Зеленского эксперты называют нехватку политического опыта и недостаточную поддержку среди старшего поколения. В отличие от молодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы. Кроме того, у актера мало сторонников в провинции.   

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. 


Автор: Иван Поляков20 февраля 2019, 16:55

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