Известный политик прилюдно врезал выскочке Зеленскому
По словам Квасьневского, чтобы выстроить эффективное
управление страной, юмористу придется создавать вокруг себя сильную команду.
Однако Зеленский этим никогда не занимался. президентом актер побывал лишь на
съемочной площадке сериала "Слуга народа", а этого опыта явно
недостаточно, чтобы руководить государством.
"Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра вы полетите на луну", – заявил Квасьневский в интервью украинскому изданию Liga.net. Политик назвал себя реалистом и заявил, что отказался бы этого предложения.
Тем не менее, бывший президент Польши уверен, что Зеленский все-таки станет президентом. Вопрос опыта здесь не главный, полагает политик. Основной фактор, который вознесет юмориста на политический олимп – усталость украинцев от нынешних элит, погрязших в коррупции.
Говоря о президентстве Зеленского, Квасьневский призвал вспомнить случай с итальянским комиком Беппе Грилло, лидера партии Пяти звезд. В 2013 году его сторонники заняли третье место на парламентских выборах. Кроме того, бывший президент Польши призвал не забывать оглушительную победу Дональда Трампа.
Интересное вам нашёл. Никита Михалков о Зеленском: «Только с позитивной стороны его знают люди... Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может, он как раз и сможет все уладить». pic.twitter.com/iDask5kx1t— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 20 февраля 2019 г.
Напомним, по последним социологическим опросам Владимир Зеленский является лидером предвыборной гонки. По мнению экспертов, если бы выборы состоялись в ближайшее время, актер получил бы 28% голосов.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.
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