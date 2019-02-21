Наглый Порошенко опозорился перед всем миром

Президента Украины снова подняли на смех: его выступление в полупустом зале Генассамблеи ООН по достоинству оценили в соцсетях. Лучше бы Порошенко вообще не ездил в Нью-Йорк, пишут пользователи.

Судя по трансляции заседания Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко выступал перед полупустым залом. На эту деталь обратили внимание в Сети. Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров написал в своем блоге: "Как-то жиденько в зале ООН для эпохальной речи. Тут или большинство наций записались в агентуру Путина. Или наш "могучий разум" уже всех достал".

Комментаторы добавили, что организаторы трансляции зря выдали в прямой эфир выступление Порошенко в пустом зале. "Лучше бы потом подмонтировали", – иронизирует Марина Прохорова. Пользователи припомнили, что президент Украины уже не первый раз выступает в ООН при таких обстоятельствах. Как-то во время его речи в зале заметили спящего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Что касается последнего выступления Петра Порошенко с высокой международной трибуны, то ничего нового украинский лидер не сказал. Он в очередной раз объявил Россию страной-агрессором, которая оккупировала Донбасс и Крым.

Причем, по словам Порошенко, жизнь людей в этих двух регионах превратилась в настоящий ужас, обозначенный страхом и террором. К этому президент добавил обвинения в адрес Москвы в том, что она сбила малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом.

Поплакавшись перед полупустым залом, Петр Порошенко обратился к ООН с требованием ввести на территорию Донбасса международных миротворцев. В очередной раз его никто не услышал.