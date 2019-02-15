Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
По его мнению, поддержка Зеленского – форма протеста украинцев против нынешней власти. За юмориста в основном готовы голосовать молодые, поэтому успех актера на выборах будет зависеть от способности мобилизовать эту часть электората.
Несмотря на высокую популярность, Зеленскому не достает политического опыта. Чтобы управлять государством, подчеркнул Мураев, нужно понимать его устройство – как функционируют ветви власти, как создается бюджет, необходимо иметь представления о доходах и расходах казны и так далее.
"Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", – подчеркнул политик. Впрочем, полагает он, даже неопытный Владимир Зеленский будет "однозначно лучше" действующего президента Петра Порошенко.
Главная проблема актера – недостаточная поддержка со стороны людей старшего поколения, считает политолог Михаил Павлив. Он отметил, что молодежь к избирательным урнам идет неохотно, а среди пенсионеров процент голосующих гораздо выше.
Другая преграда для Зеленского – малое количество сторонников в провинции. Это дает козыри противникам, которые могут попытаться сфальсифицировать результаты голосования во время подсчета.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовы около 20% тех, кто придет на выборы.
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