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Политика

Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Противники актера Владимира Зеленского по президентской гонке гадают о причинах его успеха. С неожиданным объяснением популярности "слуги народа" выступил бывший член Партии регионов Евгений Мураев.  
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По его мнению, поддержка Зеленского – форма протеста украинцев против нынешней власти. За юмориста в основном готовы голосовать молодые, поэтому успех актера на выборах будет зависеть от способности мобилизовать эту часть электората.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Несмотря на высокую популярность, Зеленскому не достает политического опыта. Чтобы управлять государством, подчеркнул Мураев, нужно понимать его устройство – как функционируют ветви власти, как создается бюджет, необходимо иметь представления о доходах и расходах казны и так далее.  

"Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", – подчеркнул политик. Впрочем, полагает он, даже неопытный Владимир Зеленский будет "однозначно лучше" действующего президента Петра Порошенко.  

Главная проблема актера – недостаточная поддержка со стороны людей старшего поколения, считает политолог Михаил Павлив. Он отметил, что молодежь к избирательным урнам идет неохотно, а среди пенсионеров процент голосующих гораздо выше.  

Другая преграда для Зеленского – малое количество сторонников в провинции. Это дает козыри противникам, которые могут попытаться сфальсифицировать результаты голосования во время подсчета.

 

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовы около 20% тех, кто придет на выборы.


Автор: Иван Поляков15 февраля 2019, 13:03

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