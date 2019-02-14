Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского

Актера Владимира Зеленского едва не покалечили во Львове. Комика обступили со всех сторон здоровые молодчики, и он еле унес ноги. В ситуацию вокруг самого неформального кандидата в президенты был вынужден вмешаться Центризбирком. Там сделали срочное заявление после нападения на юмориста.



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