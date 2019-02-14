Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
Новый удар Зеленскому нанесли оттуда, откуда он, вероятно, меньше всего ожидал. Политическая элита Украины не на шутку испугана высокими рейтингами юмориста, поэтому в киевских кабинетах возникла идея запретить показ третьего сезона сериала "Слуга народа", где актер играет президента, борющегося с нечистыми на руку чиновниками.
В Центризбиркоме решили подыграть Зеленскому и идею с отменой показа сериала восприняли без энтузиазма. По словам замглавы ЦИК Евгения Радченко, если картина будет признана агитацией, придется надлежащим образом ее промаркировать и оплатить из избирательного фонда.
Агитация сериал или нет, станет понятно после выхода третьего сезона на широкие экраны. В Центризбиркоме подчеркнули: если образ героя Зеленского соответствует его реальному амплуа кандидата в президенты, картина однозначно будет признана агитацией.
«Россияне для нас не братья»: Зеленский и электорат pic.twitter.com/01M5X5RhFd— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.
О намерении запретить сериал с шоуменом рассказал на днях журналист Александр Дубинский. Зеленский в ответ назвал инициативу недругов ударом ниже пояса. Впрочем, комик не унывает. Его рейтинг – около 20%, есть все шансы на победу. Ажиотаж вокруг "Слуги народа – 3" Зеленский приветствует. По его словам, такой рекламы сериал не получал никогда.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. За высший государственный пост борются около 30 человек, в том числе нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко.
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