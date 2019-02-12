Вскрылись жуткие подробности покушения на Зеленского
Инцидент с Зеленским Дубинский связал с закрытием уголовного разбирательства о краже 60 миллионов долларов из Национальной аграрно-зерновой корпорации. Журналист напомнил, что деньги украли в 2014 году, когда Министерство аграрной политики возглавлял Игорь Швайка.
"Смотрящим" за ведомством, утверждает журналист, был Александр Мирный, общавшийся с криминальным авторитетом Игорем Кривецким. Связанные с ним люди были среди тех, кто напал на Зеленского во Львове, подчеркнул блогер.
"Какое красивое совпадение. Проводишь акцию против Зеленского — прощают тебе украденные 60 миллионов долларов", – заявил Дубинский в своем блоге на YouTube.
Нападение на комика произошло перед концертом его творческой группы "Квартал 95". На входе во дворец культуры Зеленского и его товарищей встретили несколько десятков крепких парней. Молодые люди вели себя агрессивно.
Зеленский после выборов идёт на переговоры к Путину pic.twitter.com/LkB9M2DXfR— Ростовчанин (@ResidentRostov) 4 февраля 2019 г.
На актера обрушилась нецензурная брань, молодчики держали плакаты с оскорбительными надписями. Толпа окружила Зеленского и не давала ему пройти в здание. К счастью, все обошлось – юморист выбрался из передряги без синяков.
В последнее время Владимир Зеленский нередко оказывается в центре скандалов. Недавно гражданские активисты уличили актера в подкупе избирателей. Сообщалось, что он раздавал бесплатные билеты на свои выступления в Ужгороде.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться за президентское кресло Зеленский заявил в новогоднем обращении. Вместе с гражданами он составляет предвыборную программу. Социологические опросы говорят о неплохих шансах комика на победу.
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