Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского

Юлия Тимошенко решила перестраховаться и заранее оправдалась за свое будущее поражение на выборах. В возглавляемой ею партии "Батькивщина" предупредили о массовых провокациях в отношении кандидата в президенты Украины.

Партия Юлии Тимошенко обвинила власти Украины в подготовке провокаций против ее лидера. Из своих надежных источников партийцы узнали о масштабной акции против "Батькивщины" и лично Юлии Тимошенко. Если верить этим данным, то в последние дни происходит массовая вербовка людей для участия в уличных митингах якобы от имени партии.

При этом участникам акций обещают заплатить около 25 долларов. События будут развиваться так: в Киеве пройдет фейковый митинг под флагами "Батькивщины", а затем его участники построят палаточный городок, который будет стоять до выборов 31 марта. Деньги за участие в митинге будут специально раздавать под камеру, а потом фальшивые новости с громкими заголовками разместят в СМИ.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по данным последних соцопросов, лидирует в президентской гонке артист и шоумен Владимир Зеленский с 19% поддержки потенциальных избирателей. Ему в спину дышит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать свои голоса 18,2% жителей Украины. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с 14%.

Эксперты не советуют доверять публикуемым сейчас рейтингам и говорят, что за два месяца в предвыборном раскладе все может кардинально поменяться. К тому же не исключено, что судьбу выборов президента Украины будут решать за океаном – на кого поставит Вашингтон, тот и займет главный пост в стране.