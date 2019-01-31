Рука Кремля: недобитого Порошенко спасли 11 раз
Главный охранник страны Валерий Гелетей сообщил, что возглавляемое им ведомство предупредило 11 покушений на Петра Порошенко в 2018 году. По его словам, госохрана тесно сотрудничает со Службой безопасности, с подразделением, которое занимается терроризмом, с подразделениями полиции и с разведкой.
Очевидно, что 11 покушений на Порошенко всплыли именно сейчас, в самый разгар предвыборной кампании. Гелетей мог бы рассказать о них в начале января, но тогда президент еще не заявил о своем участии в выборах 31 марта. Сейчас рассказ о том, как тяжко Петру Порошенко дается правление страной, пришелся очень кстати.
Ну а ближе к выборам появится информация, что убить Порошенко хотел Кремль, без пресловутой руки Москвы предвыборная кампания будет выглядеть скучной.
Петр Порошенко объявил о своих планах принять участие в президентских выборах 29 января. Голосование намечено на 31 марта. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 26 кандидатов.
Согласно разным опросам общественного мнения, действующий президент Петр Порошенко занимает третью или четвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, артисту Владимиру Зеленскому и оппозиционеру Юрию Бойко.
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