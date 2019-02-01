Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разворачивает геополитический вектор "братской республики" на Запад. Минск договорился с Вашингтоном об увеличении количества дипломатов США. Во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что "заинтересованы в улучшении отношений с США и ЕС".



Последнее время отношения между Москвой и Минском весьма напряженные. На этом фоне Александр Лукашенко нередко позволял себе резкие высказывания, а однажды даже нахамил президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на высокие цены на газ.

Поняв, что "доить" Россию за братские похлопывания по плечу больше не получится, Лукашенко начал заигрывать с Западом. Своеобразным символом потепления отношений Минска и Вашингтона стало участие белорусской делегации на Атлантическом совета в Соединенных Штатах.

Представитель Лукашенко в лице замглавы белорусского МИДа Олега Кравченко заявил, что его страна заинтересована в улучшении отношений с США и Евросоюзом, но пока призвал не спешить. "Это все равно займет месяцы, если не годы", - заявил дипломат.

Комплиментарно Кравченко высказался даже в адрес НАТО. Присутствие Североатлантического альянса у границ Белоруссии, по словам представителя Лукашенко, не несет угрозы Минску. Дипломат напомнил о недавнем возобновлении военного сотрудничества с США, Великобританией, Германией и другими западными странами.

Министр иностранных дел Беларуси позвонил в Вашингтон и заявил, что Минск снимает ограничения на количество дипломатов в посольстве США. Кризис, длившийся 10 лет, почти окончен.



Всё это происходит на фоне вчерашнего заседания у Лукашенко на тему "интеграции c РФ" pic.twitter.com/eUMXzzdVbx — Дональд Трамп ���� (@DJ__Trump) 11 января 2019 г.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лукашенко решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд. Более того, в Белоруссии появилась рабочая группа, которая разработает план "структурных реформ". Консультировать ее будут специалисты МВФ.

Минск уже пытался наладить сотрудничество с организацией на фоне разногласий с Россией. Но тогда этого сделать не удалось, поскольку соглашение о ценах на газ с Москвой было в конце концов достигнуто.

Эксперты не исключают, что поползновениями на Запад Лукашенко пытается шантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическими оппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобные интрижки смотрят с раздражением.