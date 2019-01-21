Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
Партия распространила заявление, где утверждается, что дальнейшее сближение двух стран не отвечает национальным интересам Белоруссии и противоречит Конституции республики. Активисты подсчитали, что территория России больше в 82 раза, население – в 15, а валовой внутренний продукт – в 15. При таких условиях речь идет не об объединении, а о поглощении Россией Белоруссии, утверждают авторы заявления.
Они также предостерегли Лукашенко от введения единой валюты с Россией и создания эмиссионного центра. По мнению авторов, это приведет к прямой экономической зависимости Минска от Москвы, а также вовлечению республики в международные конфликты.
Договор о создании Союзного государства двух стран был подписан 8 декабря 1999 года в Москве Александром Лукашенко и Борисом Ельциным. Стороны договорились выстраивать единое политическое, экономическое, военное, валютное и таможенное пространства, а также активно сотрудничать в гуманитарной сфере.
Лукашенко: Нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества. Я еще 20 с лишним лет назад так сказал pic.twitter.com/ZSEK7YuZRX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2019 г.
Однако ходом интеграции в Москве недовольны. В прошлом году состоялось несколько раундов переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. После каждого из них лидер братской республики совсем не союзническим тоном делал резкие заявления в адрес Москвы.
В декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенко не сдержал себя в руках. Он начал хамить президенту России Владимиру Путину и обвинять Россию в несправедливых ценах на газ.
На днях Батька впал в очередную истерику и объявил Белоруссию "осажденной крепостью". Мол, и на Востоке, и на Западе спят и видят, как бы лишить страну независимости. Президент предупредил сограждан, что главные вызовы еще впереди.
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