Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление

Политик недоумевает: по какому праву пришедшие во власть люди
продают предприятия, которые строились не одним поколением предков. "Вы кто
такие? Щенки!" – возмутился Червоненко.
Происходящее бывший министр назвал государственным преступлением. "Если он допустит это, то это закончится для него судом. Он щадит Порошенко, а его не пощадят", – сказал политик в эфире телеканала NewsOne.
Недовольны украинцы не только распродажей госпредприятий, но и приватизацией земли. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в Верховной раде. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров чернозема.
Протестовать против продажи земли украинцы вышли к стенам парламента. Во вторник, 17 декабря, у Верховной рады произошли столкновения митингующих с полицией. Часть улиц в центре Киева перекрыли, СМИ сообщали об одном погибшем.
Коротко о "новом" персонаже саммита "нормандской четвёрки":#НормандскаяЧетвёрка #Зеленский pic.twitter.com/fTBD5dlJz0— _troll_anonymous_ (@_troll_account) December 10, 2019
Ситуация для Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Рейтинг президента за последние несколько месяцев обвалился более чем на 20%. Теперь его поддерживают около 50% граждан.
Положение главы государства осложняется неудачами во внешней политике. На недавнем саммите в нормандском формате прорыва достичь не удалось, война в Донбассе продолжается. Для Зеленского это означает дальнейшее падение рейтинга.
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