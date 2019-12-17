Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение

Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов оценил проект изменений в Конституцию Украины, который был предложен офисом президента. Он уверен, что в таком виде инициатива может позволить Владимиру Зеленскому захватить власть в стране.



прочитано 185 раз