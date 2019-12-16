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Политика

Порошенко заставляет Зеленского идти на серьезные уступки Путину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет внести какие-либо изменения в минские соглашения после переговоров в нормандском формате в Париже, ему требуется пойти на определенные уступки российскому лидеру Владимиру Путину, уверен адвокат и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Также юрист не сомневается, что виновен в создании столь непростой ситуации Петр Порошенко.
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После встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже в украинском обществе стало зреть подозрение, что украинский лидер был недостаточно бескомпромиссен и едва ли не предал интересы страны. Однако даже если верить самым радикальным оппонентам действующего президента Украины, его вина заключается лишь в намерении выполнить минские соглашения.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Документ, вызывающий такую бурю негодования, был подписан предыдущим главой государства Петром Порошенко. Именно он несет ответственность за все, что украинские патриоты склонны рассматривать как предательство национальных интересов, уверен Андрей Портнов. Он напомнил, что лидер партии "Европейская солидарность" неоднократно осуждал многие пункты достигнутых в Минске договоренностей. Однако под ними стоит его подпись.

"Порошенко – автор федерализации страны!" – подчеркнул юрист.

Теперь из-за действий бывшего президента Украины его преемник вынужден искать способ договориться с российской стороной. "Не может сегодня президент Украины Владимир Зеленский выйти за рамки соглашений. Ему для этого нужно что-то такое предлагать президенту России, чтобы у того появилась мотивация согласиться с изменениями этого пункта", – в эфире телеканала NewsOne заявил Портнов.

Он уверен, что у Зеленского есть шанс на успех только в том случае, если он пойдет на серьезные уступки Путину. Примечательно, что это даст основания Порошенко вновь перейти в наступление и обрушиться на бывшего шоумена с обвинениями.

Автор: 16 декабря 2019, 09:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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