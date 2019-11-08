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Политика

Объявлено о назначении Тимошенко премьер-министром Украины

Юлия Тимошенко. Фото:instagram.com/yulia_tymoshenko
Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Но древняя мудрость – не указ для амбициозной Юлии Тимошенко. Слухи о втором премьерстве лидера "Батькивщины" ходили еще во время президентских выборов. По всей видимости, ее возвращение в кабмин – вопрос решенный. 
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Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского готовится принять законопроект о продаже миллионов гектаров украинских черноземов. Но дело может испортить Тимошенко, обладающая солидным присутствием в украинском парламенте.

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Чтобы лидер "Батькивщины" не мешала, с ней договорились", уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. За нейтральную позицию в отношении скандального законопроекта ей пообещали кресло премьер-министра, сказал политик в интервью порталу "Украина.ру". В этом заинтересованы как президент, так и влиятельный олигарх Игорь Коломойский, добавил Царев.

Если Тимошенко назначат, то порядка в стране станет больше, считает политик. "Но тут нужно понимать, что, если Юля станет премьером, в конечном итоге она съест Зеленского – он станет как Ющенко при ней – ничего не решать. А потом и Коломойского", – заявил Царев.

Слухи о премьерстве лидера "Батькивщины" ходили еще до президентских выборов. Говорили, что Зеленский станет президентом и назначит Тимошенко премьер-министром. Однако руководить кабмином поставили 35-летнего юриста Алексея Гончарука.

Молодой премьер уже успел себя дискредитировать. Недавно его заметили на концерте неонацистской рок-группы в Киеве.

Юлия Тимошенко принимала активное участие в событиях первого Майдана, руководила правительством с 2007 по 2010 годы при президенте Викторе Ющенко. После победы Виктора Януковича Верховная рада отправила "оранжевую принцессу" в отставку.

Автор: 8 ноября 2019, 12:23

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