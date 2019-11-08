Объявлено о назначении Тимошенко премьер-министром Украины

Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского
готовится принять законопроект о продаже миллионов гектаров украинских
черноземов. Но дело может испортить Тимошенко, обладающая солидным присутствием
в украинском парламенте.
Чтобы лидер "Батькивщины" не мешала, с ней договорились", уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. За нейтральную позицию в отношении скандального законопроекта ей пообещали кресло премьер-министра, сказал политик в интервью порталу "Украина.ру". В этом заинтересованы как президент, так и влиятельный олигарх Игорь Коломойский, добавил Царев.
Если Тимошенко назначат, то порядка в стране станет больше, считает политик. "Но тут нужно понимать, что, если Юля станет премьером, в конечном итоге она съест Зеленского – он станет как Ющенко при ней – ничего не решать. А потом и Коломойского", – заявил Царев.
Слухи о премьерстве лидера "Батькивщины" ходили еще до президентских выборов. Говорили, что Зеленский станет президентом и назначит Тимошенко премьер-министром. Однако руководить кабмином поставили 35-летнего юриста Алексея Гончарука.
Молодой премьер уже успел себя дискредитировать. Недавно его заметили на концерте неонацистской рок-группы в Киеве.
Юлия Тимошенко принимала активное участие в событиях первого Майдана, руководила правительством с 2007 по 2010 годы при президенте Викторе Ющенко. После победы Виктора Януковича Верховная рада отправила "оранжевую принцессу" в отставку.
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