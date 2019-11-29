Володин рассказал о самом важном законе ноября

Наиболее важными из принятых законов Володин назвал
федеральный бюджет 2020-2022 и бюджеты внебюджетных фондов. Главный финансовый документ страны направлен на поддержку регионов и улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.
"В соответствии с этим законом повышается эффективность расходования бюджетного рубля, создаются условия для реализации инвестпроектов в регионах, развития сельских территорий", – сказал спикер Госдумы.
За работу над пакетом бюджетных законопроектов Володин отметил профильный комитет нижней палаты. Его председатель Андрей Макаров, по мнению спикера Госдумы, стал одним из самых активных депутатов уходящего месяца.
Также законодатель выделил Олега Смолина из фракции КПРФ, либерал-демократа Александра Шерина и Валерия Гартунга из "Справедливой России".
Напомним, самым важным октябрьским законом, по мнению Вячеслава Володина, стал нормативно-правовой акт, позволяющий членам жилищно-строительных кооперативов получить компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Вступившие в ЖСК граждане могут рассчитывать на поддержку для достройки проблемных домов или компенсацию в размере стоимости жилья.
Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение, он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращая участие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.
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