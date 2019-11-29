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Политика

Володин рассказал о самом важном законе ноября

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги ноября. Председатель нижней палаты назвал самый важный закон уходящего месяца, выделил работу одного из комитетов и рассказал о самых активных депутатах. 
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Наиболее важными из принятых законов Володин назвал федеральный бюджет 2020-2022 и бюджеты внебюджетных фондов. Главный финансовый документ страны направлен на поддержку регионов и улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В соответствии с этим законом повышается эффективность расходования бюджетного рубля, создаются условия для реализации инвестпроектов в регионах, развития сельских территорий", – сказал спикер Госдумы.

За работу над пакетом бюджетных законопроектов Володин отметил профильный комитет нижней палаты. Его председатель Андрей Макаров, по мнению спикера Госдумы, стал одним из самых активных депутатов уходящего месяца.

Также законодатель выделил Олега Смолина из фракции КПРФ, либерал-демократа Александра Шерина и Валерия Гартунга из "Справедливой России".

Фото: Петр Козлов/Дни.ру

Напомним, самым важным октябрьским законом, по мнению Вячеслава Володина, стал нормативно-правовой акт, позволяющий членам жилищно-строительных кооперативов получить компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Вступившие в ЖСК граждане могут рассчитывать на поддержку для достройки проблемных домов или компенсацию в размере стоимости жилья.

Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение, он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращая участие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.

Автор: 29 ноября 2019, 10:58

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