Госдума окончательно приняла бюджет 2020-2022

Доходы бюджета в следующем году составят 20,38 триллиона
рублей. Ежегодно поступления будут увеличиваться на триллион. Депутаты приняли
профицитный бюджет, на протяжении трех лет доходы будут превышать расходы: в
2020 году – на 876 миллиардов рублей, в 2022-м – на 295 миллиардов. Инфляция в ближайшую трехлетку
будет на приемлемом уровне – 3-4%.
Приоритетом остается повышение уровня жизни людей. Ведущая роль в бюджете 2020-2022 принадлежит социальной сфере. Повышаются расходы на медицину, образование и другие отрасли. На них направят почти семь триллионов рублей – 35% расходов.
На социальную политику в следующем году предусмотрено около пяти триллионов рублей. На здравоохранение будет выделено 996 миллиардов рублей, на образование – 887,5 миллиарда. С учетом бюджетов Пенсионного и других внебюджетных фондов расходы на социальную сферу превысят 19 триллионов рублей.
Новый трехлетний бюджет делает акцент на развитие регионов. В 2020-2024 годах субъекты Федерации ежегодно должны платить лишь 5% суммы задолженности по кредитам. Но с условием: высвободившиеся средства вкладывать в инвестиционные проекты на местах, которые улучшат жизнь людей.
Уже ко второму чтению парламентарии распределили подавляющее большинство межбюджетных трансфертов на следующий год. Субъекты Федерации могут не терять времени и незамедлительно начать формировать собственные бюджеты.
Большое внимание уделено и селу. На отраслевые госпрограммы в следующем году предусмотрено 76,7 миллиарда рублей. Сумма солидная, но вкладываться в село нужно больше, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, проект бюджета вносится на рассмотрение Госдумы не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты нижней палаты для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее. Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое. На третье, заключительное чтение, документ выносится с учетом бюджетных ассигнований, принятых во втором рассмотрении.
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