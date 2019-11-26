Названа дата рассмотрения законопроектов о защите инвестиций

К обсуждению законопроектов об инвестициях депутаты активно
привлекают представителей бизнеса и экспертного сообщества. Совещание с их
участием прошло на Охотном Ряду во вторник, 26 ноября. Первое чтение пакета
нормативно-правовых актов состоится 10 декабря, сказал Володин по итогам встречи.
Он напомнил, что законопроекты об инвестициях – совместного действия, поэтому они были направлены в регионы для изучения. Важно получить обратную связь от коллег-законодателей в субъектах Федерации, подчеркнул председатель нижней палаты.
"Чтобы ко второму чтению мы могли еще раз сверить позиции, получить обратную связь и только после этого выйти на принятие законопроектов", – пояснил он.
Для обсуждения и выработки предложений по доработке будет создана рабочая группа. Ее возглавит первый зампред Госдумы Александр Жуков. В нее войдут представители ряда комитетов нижней палаты: по экономической политике, бюджету и налогам, по охране здоровья, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Нормы закона должны быть эффективными, подчеркнул Володин. "От его принятия многое зависит в вопросах создания комфортной среды для развития бизнеса, защиты капиталовложений", – обратил внимание спикер Госдумы.
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