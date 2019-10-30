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Политика

Приехавший в Донбасс Зеленский попал в заложники

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: www.globallookpress.com
Пообещав покончить с войной в Донбассе, Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. С таким заявлением выступил украинский журналист Роман Цымбалюк, ранее отметившийся провокационными вопросами на пресс-конференциях с Владимиром Путиным. 
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Ключ к проблеме Донбасса находится в Кремле, считает Роман Цымбалюк. В своем видеоблоге на "Ютубе" он обвинил Россию в "агрессии" против Украины и заявил, что решение об окончании войны может принять только Владимир Путин.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским попало в заложники к Кремлю, считает журналист. По его мнению, нет гарантии, что после отвода войск в Золотом и Петровском боевые действия не продолжатся. "Здесь на все воля президента Российской Федерации", – сказал Цымбалюк.

Накануне Киев с опозданием в несколько недель отвел подразделения украинских вооруженных сил от позиций в районе города Золотое на Луганщине. То же самое сделали отряды ЛНР. Долгожданный развод войск произошел после визита Зеленского на передовую и его общения с бойцами националистических батальонов, отказавшихся покидать позиции.

Несмотря на рапорты Киева об отводе войск, радикалы остались в Золотом. Правда, без оружия. Эксперты уверены: в случае чего добыть его националистам не составит труда.

Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины не соответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По мнению экс-парламентария, Владимир Зеленский имитирует выполнение договоренностей и пытается обмануть Кремль. Таким образом украинский лидер хочет добиться от российского руководства согласия на проведение саммита в нормандском формате, полагает политик. 

Автор: 30 октября 2019, 12:37

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