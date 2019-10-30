Приехавший в Донбасс Зеленский попал в заложники

Ключ к проблеме Донбасса находится в Кремле,
считает Роман Цымбалюк. В своем видеоблоге на "Ютубе" он обвинил Россию в
"агрессии" против Украины и заявил, что решение об окончании войны
может принять только Владимир Путин.
Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским попало в заложники к Кремлю, считает журналист. По его мнению, нет гарантии, что после отвода войск в Золотом и Петровском боевые действия не продолжатся. "Здесь на все воля президента Российской Федерации", – сказал Цымбалюк.
Накануне Киев с опозданием в несколько недель отвел подразделения украинских вооруженных сил от позиций в районе города Золотое на Луганщине. То же самое сделали отряды ЛНР. Долгожданный развод войск произошел после визита Зеленского на передовую и его общения с бойцами националистических батальонов, отказавшихся покидать позиции.
Несмотря на рапорты Киева об отводе войск, радикалы остались в Золотом. Правда, без оружия. Эксперты уверены: в случае чего добыть его националистам не составит труда.
Цитаты великих— Серый Кардинал (@slevo4kin) October 27, 2019
Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. У.Черчилль
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. Д.Кеннеди
Я президент, а не лох какой-то. В.Зеленский
Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины не соответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По мнению экс-парламентария, Владимир Зеленский имитирует выполнение договоренностей и пытается обмануть Кремль. Таким образом украинский лидер хочет добиться от российского руководства согласия на проведение саммита в нормандском формате, полагает политик.
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