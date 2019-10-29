Срочно: Зеленского отстранили от власти

Все точки над i расставил глава офиса Владимира Зеленского
Андрей Богдан. В интервью "Украинской правде" он рассказал, кто на
самом деле руководит Украиной.
По его словам, страной управляет гражданское общество - абсолютное большинство. "Эти решения эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – сказал чиновник.
Дело в том, продолжил Богдан, что Зеленский очень чувствителен к мнению общественности, часто просматривает социальные сети. Решения президента основаны на позиции общественности, отметил чиновник.
У хорошо знакомых с ситуацией на Украине экспертов другое мнение. Многие из них согласны, что у Зеленского нет реальных рычагов власти. Их присвоили Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир, считает киевский политолог Дмитрий Раимов.
Зеленский при таких раскладах – не более чем марионетка, уверен эксперт. В пример он привел совместные выступления президента и главы его офиса. Когда Богдан говорит, Зеленский молчит и смотрит в пол, отметил Раимов. Зато руководитель администрации часто ведет себя подчеркнуто нагло и бесцеремонно: перебивает начальника и указывает ему, что говорить.
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