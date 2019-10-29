Названа роковая ошибка Владимира Зеленского

Политик уверен, что ошибка президента – в разведении сил в Донбассе. "Нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Более того, отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения", – цитирует Вакарчука РИА Новости.
Он добавил, что односторонние шаги по выполнению минских соглашений не приведут ни к победе, ни к миру. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
Напомним, ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан списал Владимира Зеленского со счетов, выразив мнение, что президент руководит страной лишь формально. По его словам, в реальности решения принимают совсем другие люди.
Как писали "Дни.ру", киевский политолог Дмитрий Раимов согласен с мнением Богдана о том, что у Владимира Зеленского нет реальных рычагов власти. Эксперт уверен, что бывший КВНщик – не более, чем марионетка.
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