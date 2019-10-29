Этого никто не ожидал: положение Зеленского резко ухудшилось

Владимир Зеленский стремительно теряет контроль за ситуацией в
стране, считает киевский политтехнолог Александр Теплюк. Неспособность обуздать радикалов приведет к лавинообразному обрушению его
рейтинга, причем гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты.
Лидер Украины похож на человека, который пытается догнать поезд: он по-своему старается решить проблемы, но получается смешно, отметил политолог. "Накал, который начался, уже мало подконтролен президенту. Падение рейтинга будут провоцировать новые такие ситуации", - сказал Теплюк на пресс-конференции.
Обрушение рейтинга Зеленского большинство экспертов предсказывали к весне. "Ситуация начала развиваться быстрее. Уже за два месяца до Нового года мы видим то, что ожидалось после", – подчеркнул политтехнолог.
Ранее Зеленский посетил Донбасс, где пообщался с членами добровольческих батальонов, отказавшихся оставлять свои позиции в рамках соглашения по отводу войск. С главой государства бойцы общались панибратски. В какой-то момент он не выдержал.
"Я президент! Мне 42 года, я тебе не лох какой-то!" – обратился Зеленский к одному из военнослужащих.
‘Я президент этой страны, мне 42-ой год, я же не лох какой-то’— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 26, 2019
Зеленский в Золотом пообщался с националистами pic.twitter.com/3OAQIi9HeZ
Эксперты раскритиковали его и за посиделки с распоясавшимися радикалами. Начав общаться с ними, Владимир Зеленский выставил себя полным ничтожеством, подчеркнул украинский политолог Александр Семченко.
Аналитик уверен: президент в опасности. Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, заигрывания с радикалами быть не должно. В противном случае Зеленский может лишиться жизни, сказал Семченко в эфире телеканала "Россия-1".
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