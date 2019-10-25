Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Пятница 25 октября
Лента новостей
14:53
Россияне задохнулись от восторга от стильной Нетребко (фото)
14:51
Великий Ханс Циммер откроет "Симфоническое таинство"
14:41
Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала
14:36
Группа "Алиса" представит новый альбом
14:34
Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете
13:55
Ребенок провалился в канализационный люк на глазах у матери (видео)
13:53
"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк
13:44
"Я столько нарывался": Крутой заикнулся о предательстве и изменах
13:41
Эмму Уотсон застукали в объятиях нового мужчины
13:32
Способная задушить ягодицами врач предстала в свадебном наряде
13:16
Вандал разгромил подмосковный стадион
13:07
У обколотого Солнцева украли эротические снимки с женой-пенсионеркой
13:05
"Умрут все": причина страшной болезни Заворотнюк кроется в древнем проклятии
12:55
Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы
12:44
Тимати увидел мистический знак во время рождения сына
12:42
Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США
12:39
Немощная Гагарина пошла на крайние меры из-за серьезной болезни
12:32
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды
12:19
"В гробу я тебя видал": Харламову не дает покоя свадьба Собчак
12:04
Под Вологдой мужчина решился на отчаянный шаг после изъятия из семьи дочери
11:51
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
11:39
Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих данных
11:37
Хеллоуин-2019: вставшую грудью за праздник Поклонскую мирят со взбунтовавшимся Милоновым
11:36
Объявлено о зависимости России от Украины
11:28
Богатейший человек мира потерял баснословную сумму
11:00
Названы самые востребованные в будущем профессии
10:41
Преподал урок: отец утер нос принцу Гарри с Меган Маркл
10:31
В России повысят минимальную зарплату
10:19
"Грудь – огонь!": обнажившаяся дочь Брежневой сразила наповал
10:15
Петров ублажил себя при виде фото Асмус
09:51
Беременная Костенко откровенно о выкидыше
09:51
Сергей Жуков сделал заявление об интересном положении жены
09:49
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
09:15
Бесстыдница Майли Сайрус показала "игривые" соски
09:11
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)
08:51
Популярный артист жестоко поплатился за угрозы Трампу
08:42
Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей
08:36
Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом
08:02
"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью
07:02
"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты
06:29
Бойня на "Доме-2": народ в ужасе от кадров постыдной драки
04:34
"Ждет интересное знакомство с мужчиной": сделано шокирующее заявление о юбиляре Галустяне
02:11
Будет еще много женщин: отмечающему день рождения Топалову предрекли расставание с Тодоренко
00:17
Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк
21:54
Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
21:49
Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
21:47
Знаменитый писатель: грим "Джокера" внаглую украли у Дани Козловского
21:46
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
21:18
Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен
21:09
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
20:50
Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд
20:41
"Это лето было непростым для нашей семьи": Валерия заставила россиян паниковать
20:36
Проснулась и к плите: жена Тарасова показала семейное утро
20:31
Омич убил свою мать и устроил пьянку
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
20:07
В Петербурге мигрант ограбил скульптора
19:55
Умер бывший футболист клуба "Зенит"
19:51
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями
19:34
В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал труп во дворе
19:14
Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто
19:13
"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну
19:03
Жители в панике: под Истрой рядом с газовой заправкой открыли магазин фейерверков
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
18:12
Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
16:54
Гагарина попала под капельницу после бурного торжества
16:53
Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь
16:42
Житель Коми задушил сестру и спрятал ее тело в сарае
16:31
"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте
16:30
Молодая жена Газманова довела до омерзения вывернутыми наружу огромными алыми губами
16:08
Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке
16:07
Когда необходимо принимать таблетки от давления
16:04
В Тюмени пенсионер скончался в коридоре поликлиники
15:40
"Осталось несколько шагов": объявлено о вхождении Донбасса в состав России
15:33
Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски
15:16
"Пришло время рассказать правду": стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян
15:11
Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах
15:09
"Бедный мальчик": Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру
14:29
Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука
14:17
Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом
14:12
Ленивый кот-толстяк покорил Сеть (видео)
14:08
"Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает": Собчак очаровали эротические сцены
13:55
"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом
13:52
Сын воссоединил Собчак с Виторганом (видео)
13:45
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Савичевой
13:43
Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве
13:42
Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!
13:40
Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье
13:35
Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма
13:34
Стали известны подробности смерти 39 мигрантов в грузовике
13:28
Портал Lookbuck представил новый сервис для поиска пуховиков
13:17
Началова позвала: "любовник" Волочковой убит после ночной встречи
13:14
Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского
13:07
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
13:06
Озверевший Кличко бросился на журналиста (видео)
12:46
Максим Фадеев жестко приложил самонадеянную Наргиз Закирову
12:42
Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
Политика

Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко

Владимир Зеленский повторяет ошибки Петра Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский пошел по кривой дорожке. Глава государства повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, полагает глава Донецкой республики Денис Пушилин. 
прочитано 733 раза

Нынешний украинский лидер приходил во власть на мирных лозунгах, напомнил глава ДНР. "Заявил, что он президент мира и первое, что он сделает – это добьется мира", – цитирует Пушилина РИА Новости.

ПО ТЕМЕ

Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке

Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Зеленский сидит в президентском кресле полгода, но до сих пор не осмелился подписать указ о прекращении огня, возмутился глава ДНР. О выполнении Киевом минских соглашений и говорить нечего: новое украинское руководство не продвинулось в этом направлении ни на шаг, констатировал Пушилин.

Неспособность покончить с конфликтом в Донбассе стала главной причиной поражения Порошенко на президентских выборах. Украинцы устали от постоянного нагнетения военной истерии, а десятки гробов с линии фронта отрезвили даже самых ярых сторонников решения проблемы силовым путем.

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: www.globallookpress.com

Продолживший войну в Донбассе и делающий жесткие антироссийские заявления Зеленский идет по пути Порошенко, рейтинг которого к концу президентского срока рухнул до 10-15%. Нынешнее руководство страны рискует растерять почти всю поддержку уже следующей весной, считают эксперты.

Недавно социологи впервые зафиксировали падение рейтинга Зеленского на 10%. Это произошло на фоне массовых протестов из-за подписания "формулы Штайнмайера" и неспособности Киева отвести войска от линии фронта. Окопавшиеся там националисты пригрозили президенту последствиями. Рискнуть глава государства не решился.

"Страх продемонстрировать неуправляемость государства заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений, далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал ранее в комментарии порталу "Украина.ру" глава ДНР Денис Пушилин.

Автор: 25 октября 2019, 13:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Без нефти, газа с оккупированных территорий северных народов Рашка - это отсталая, загаженная помойка. Ботоксный фюрер Путлер подсаживает сейчас своё в очередной раз препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, в основном русских. И ещё пытается распространять свою стадно-холуйскую систему управления государством на другие страны. Ботоксную крысу поддерживают в основном хамоватые русские Шариковы, подсаженные на лживую пропаганду в гебельсовском стиле от вертухаев купленного кремлёвским ворьём зомбоящика
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко
Внести раздор: гадящий России и Белоруссии Запад поймали за руку
Уставший от власти Лукашенко сделал роскошный подарок преемнику
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав

Шоу-бизнес

"Лицо аж перекосило": народ распек изменившуюся певицу Нюшу
"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк
"Я столько нарывался": Крутой заикнулся о предательстве и изменах
Эмму Уотсон застукали в объятиях нового мужчины

Проишествия

Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

В студии "Пусть говорят" говорили о болезни звезды
Шоу-бизнес

"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью

Инцидент случился на модном показе
Политика

Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал

Президент не готов отстаивать позиции своей страны
Шоу-бизнес

Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом

Артистка пожаловалась на недуг в соцсети

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru