Нынешний украинский лидер приходил во власть на мирных
лозунгах, напомнил глава ДНР. "Заявил, что он президент мира и первое, что
он сделает – это добьется мира", – цитирует Пушилина РИА Новости.
Зеленский сидит в президентском кресле полгода, но до сих пор не осмелился подписать указ о прекращении огня, возмутился глава ДНР. О выполнении Киевом минских соглашений и говорить нечего: новое украинское руководство не продвинулось в этом направлении ни на шаг, констатировал Пушилин.
Неспособность покончить с конфликтом в Донбассе стала главной причиной поражения Порошенко на президентских выборах. Украинцы устали от постоянного нагнетения военной истерии, а десятки гробов с линии фронта отрезвили даже самых ярых сторонников решения проблемы силовым путем.
Продолживший войну в Донбассе и делающий жесткие антироссийские заявления Зеленский идет по пути Порошенко, рейтинг которого к концу президентского срока рухнул до 10-15%. Нынешнее руководство страны рискует растерять почти всю поддержку уже следующей весной, считают эксперты.
Недавно социологи впервые зафиксировали падение рейтинга Зеленского на 10%. Это произошло на фоне массовых протестов из-за подписания "формулы Штайнмайера" и неспособности Киева отвести войска от линии фронта. Окопавшиеся там националисты пригрозили президенту последствиями. Рискнуть глава государства не решился.
"Страх продемонстрировать неуправляемость государства заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений, далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал ранее в комментарии порталу "Украина.ру" глава ДНР Денис Пушилин.
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