Списанный материал: в Москве поставили крест на неудачнике Зеленском

Несмотря на наметившийся в сентябре прогресс, урегулирование в Донбассе вновь забуксовало. Официальный Киев не смог выполнить даже часть соглашений и отвести войска в двух населенных пунктах региона.
"Одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", – заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разумеется, он имел в виду Владимира Зеленского и его окружение.
Мотивы поведения украинского лидера понять сложно, отметил политолог и телеведущий Сергей Михеев. Эксперт не исключил, что Зеленский опасается что-то делать и при этом ведет двойную игру.
Сам факт того, что вооруженные подразделения отказываются подчиняться президенту, говорит о наличии нескольких центров силы в государстве. "Зеленский, как и предполагалось, не способен с этим справиться", – констатировал политолог в беседе с порталом "Украина.ру".
По словам Михеева, лидер Незалежной боится отдать под суд разбушевавшихся националистов. Зеленский вынужден делать и говорить только то, что нравится радикалам, заключил эксперт.
Зеленский: - Украина благодарит Японию за поддержку в вопросе возвращения Крыма.— Надежда (@negfz1) October 22, 2019
Абэ: - Япония благодарит Украину за поддержку в вопросе возврата Южных Курил.
Зеленский: - Вам вернули?
Абэ: - Нет, а вам?
Зеленский: - И нам - нет. Слава Украине!
Абэ: - Самураям слава!(с)...
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