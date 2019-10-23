Перепуганный Зеленский объявил о капитуляции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о капитуляции в Донбассе. Из-за сопротивления националистов официальный Киев так и не смог отвести войска от линии фронта. Лидер Незалежной сделал важное заявление для иностранной прессы.



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