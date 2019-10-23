Перепуганный Зеленский объявил о капитуляции в Донбассе

Находящийся в эти дни с визитом в Японии президент Украины
дал интервью местной прессе. Зеленский рассказал о своем видении конфликта в
Донбассе, о будущем региона и о подготовке новой встречи в нормандском формате.
Между Москвой и Киевом есть договоренности, нашедшие свое отражение в "формуле Штайнмайера". В их числе – соглашение о разведении войск на трех участках, сказал Зеленский в беседе с японским изданием "Сегодня".
Несмотря на срыв разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое, разведение в Станице Луганской состоялось, заявил президент. Что касается первых двух поселков, то там отвод подразделений сорвался из-за нарушения режима тишины, пояснил Зеленский.
Затронул президент и тему особого статуса для Донбасса. Националисты и участники так называемой АТО выступают резко против внесения соответствующих изменений в Конституцию, утверждая, что это станет "капитуляцией" Киева перед Москвой.
Зеленский поспешил успокоить радикалов: капитуляции не будет, заявил он. "Большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали – и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом говорят", – сказал глава государства.
Каков будет итоговый закон о Донбассе сказать пока никто не может, подчеркнул Зеленский. Но территории Киев сдавать не будет и не даст превратить Донбасс в аналог Преднестровья, заверил президент.
Напомним, в начале октября Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Документ подразумевает проведение местных выборов в регионе, предоставление ему особого статуса и внесение соответствующих изменений в Конституцию.
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