Положение замученного националистами Зеленского резко ухудшилось

Эксперт неоднократно предупреждал, что отношения между
президентом и олигархом испортятся к концу года. Разрыв и противостояние между
ними неизбежно, считает политолог.
Причина кроется в масштабных амбициях Коломойского и его окружения, а также тех сомнительных методах, которыми они привыкли решать проблемы, пояснил Головачев. Ни один президент не может реализовать реформы, не задев интересов бизнесмена, уверен аналитик.
"Именно по этой причине с любым президентом у Коломойского всегда развивались отношения по следующей схеме: взаимное уважение – легкое охлаждение отношений – охлаждение – антогонизм – борьба на уничтожение друг друга", – написал политолог на своей странице в "Фейсбук".
Украинцев ждет очередное увлекательное шоу: на смену борьбы Зеленского с Порошенко приходит противостояние нового президента со старым олигархом. "Впереди фаза жесткой борьбы, которая неизбежно приведет к распаду фракции "Слуга народа", – предупредил Головачев.
Не исключено, что борьба между президентом и олигархом уже в самом разгаре. Ряд экспертов полагают, что возглавляемые националистами масштабные акции протеста в Киеве и других городах организованы на деньги Игоря Коломойского. Скандальный олигарх, по некоторым данным, спонсировал добровольческие батальоны, отметившиеся убийствами, грабежами и пытками в Донбассе.
В 2017 году Коломойский был вынужден покинуть Украину из-за конфликта с тогдашними властями. Обратно олигарх вернулся после инаугурации Зеленского. Многие эксперты называли нового президента марионеткой бизнесмена. Сам глава государства не исключал своих связей с предпринимателем, но уверял, что их отношения не касаются политики.
Недавно Сеть облетел скандальный снимок из офиса президента на улице Банковая в центре Киева. На фото Зеленский сидит во главе стола, по его левую руку расположился Коломойский, а справа глава администрации президента Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха.
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