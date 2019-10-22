Положение замученного националистами Зеленского резко ухудшилось

Политическое цунами в Киеве все ближе. Отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским ухудшаются. К концу года возможен распад пропрезидентской фракции "Слуга народа", предупреждает политический аналитик Андрей Головачев.



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