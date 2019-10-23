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Политика

"Классное будущее": на Украине потребовали устроить бойню в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "Прямой" выступил с призывом организовать мощное наступление против жителей Донбасса. Экс-чиновник уверен, что именно таким путем Киев может заслужить любовь и поддержку стран Запада.
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После государственного переворота на Украине главным "товаром" местных политиков, которым они щедро снабжают своих избирателей, стали обещания улучшения жизни уже в ближайшем будущем, а также призывы начать исправлять нынешнюю плачевную ситуацию. в этом смысле первая часть речь бывшего чиновника Павла Жебривского сюрпризов не принесла.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Нам нужно строить сильную Украину. Нам нужно продолжать строить мотивированную, хорошо вооруженную армию. Нам нужно показать перспективу, классное будущее Украины", – подчеркнул он. Однако то, каким путем бывший глава Донецкой ВГА призвал идти к светлому будущему, удивило многих дружащих с логикой зрителей. "Нам нужна короткая милитарная операция на востоке Украины", – заверил Павел Жебривский.

Он считает, что агрессивная политика не только не отвернет от Украины ее союзников, но и сделает их еще более преданными и щедрыми. "Только этим, по мере выполнения этих домашних заданий, будет увеличиваться поддержка наших западных партнеров", – уверен экс-чиновник.

"Мы должны выполнить домашнее задание. После таких вещей, после короткой милитарной операции, я убежден, что когда будет хорошая экономика, хорошо мотивированная, лучшая армия в Европе, когда будет короткая милитарная операция, нас Запад и наши западные партнеры поддержат", – заключил он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступает с прямо противоположных позиций. И для того, чтобы заручиться поддержкой лидеров стран Запада, он готов делать шаги навстречу перемирию в Донбассе. В частности, политик выразил надежду на скорую встречу лидеров стран нормандской четверки.

Однако для того, чтобы переговоры в подобном формате действительно состоялись, необходимо не только делать заявления, но и предпринимать конкретные шаги. С этим у Владимира Зеленского дела обстоят значительно хуже. "Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита", – цитирует НСН пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Автор: 23 октября 2019, 14:05

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