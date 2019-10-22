"Будут потери": Зеленского предупредили о серьезных последствиях

По мнению экспертов, главными причинами провала являются открытие рынка сельскохозяйственных земель и безнаказанность коррумпированных чиновников. Кроме того, на падение рейтинга могло повлиять подписание президентом "формулы Штайнмайера". Этот документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса.
Среди других причин политологи называют некоторые принятые налоговые инициативы. Они заявили, что законопроект 1210, согласно которому рента на добычу железной руды должна увеличиться в четыре раза, может уничтожить тяжелую промышленность в стране.
В беседе с журналистами социолог Дмитрий Дмитрук отметил, что со временем ситуация будет становиться все хуже, и Владимиру Зеленскому станет сложнее удерживать свои позиции. В то же время он добавил, что такое резкое изменение рейтинга правильнее называть колебанием.
"Это острые темы. Удержать такой рейтинг при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, что бы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери", – цитирует эксперта Obozrevatel.com.
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