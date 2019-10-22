В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом

Протесты против Владимира Зеленского, которые начались практически сразу после его избрания на должность президента Украины, не стали сюрпризом для украинской общественности. Подобное отношение к главе государства вполне укладывается в политическую культуру страны.
Однако в последнее время возрос риск возникновения нового Майдана, который может принять форму вооруженного государственного переворота. Эту угрозу заметили даже в Евросоюзе. И пока радикально настроенные националисты грозят сместить Владимира Зеленского в том случае, если он обеспечит мир в Донбассе, европейские политики считают, что проблемами для политика может обернуться отсутствие реформ.
"И если люди не будут довольны – я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", – цитирует издание "Украинская правда" депутата Европарламента Виолу фон Крамон-Таубадел.
Зеленскому пригрозили немирным Майданом— ГлавТвит (@GlavTW) October 22, 2019
Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждут массовые протесты в случае отказа от реформ. Европейские политики тоже могут р... pic.twitter.com/03eeEbdVnT
Также она весьма прозрачно намекнула Владимиру Зеленскому на то, что в случае начала нового Майдана политику не стоит надеяться на поддержку Запада. Дескать, западные политики устали от постоянных обещаний Киева и ждут конкретных шагов.
"Правительство и президент должны сделать так, чтобы люди получили то, чего они заслуживают. Это не та же самая игра, которую мы все, украинцы и друзья Украины в Европе, видели до этого много раз", – подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадел.
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