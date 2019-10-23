Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича

В политике тот, кто пытается казаться своим среди чужих,
быстро становится чужим среди своих, считает политолог. "Дальше ему уже
просто нечего ловить ни здесь, ни там – свои в нем разочаровались, а для чужих
он так и остался чужим", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый
казацкий".
По его словам, Зеленский пытается понравиться ультраправым. Но в тоже время он теряет политический капитал и перестает быть интересным в качестве переговорщика, констатировал Белашко.
Нынешнему лидеру Незалежной следовало бы учиться у своих предшественников, особенно у Виктора Януковича, считает эксперт. Белашко напомнил, что экс-президент пришел к власти на волне обещаний поддержать русский язык. Но как только стал главой государства, принялся повсеместно внедрять украинский везде.
"Вот и Зеленский пытается соответствовать, не задумываясь, насколько это глупо выглядит со стороны – пытаться казаться тем, кем ты не являешься", – отметил эксперт.
Официальный Киев не смог выполнить условия для начала политического урегулирования в Донбассе. Руководство страны спасовало перед националистами, которые несколько раз заблокировали отвод войск в населенных пунктах Петровское и Золотое.
Шикарный заголовок: Зеленский встретился в Японии с автором формулы Штайнмайера )))— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 21, 2019
Интересно, с кем именно - с Путиным или Лавровым? Они ведь написали формулу, если верить главному порохоботу ))) pic.twitter.com/QAkaudTQkD
Надежды, что Зеленский сможет покончить с войной в Донбассе, тают на глазах. Сам факт того, что националисты диктуют свою волю руководству страны, говорит о наличии нескольких центров силы на Украине, считает политолог Сергей Михеев.
Эксперт полагает, лидер Незалежной боится отдать под суд разбушевавшихся радикалов. Зеленский вынужден делать и говорить только то, что нравится радикалам, сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".
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