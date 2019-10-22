"Близнец" Зеленского обратился к Мартиросяну с серьезной просьбой

Его заметили случайно в московском метро. Тогда кто-то из пассажиров сфотографировал человека с примечательной внешностью и выложил в сеть. Пользователи сошлись в едином мнении, что неизвестный мужчина выглядит буквально точь-в-точь как Владимир Зеленский – прическа, черты лица и остальное.
Оказалось, что неизвестного "близнеца" президента Незалежной зовут Умид. Он приехал из Узбекистана, чтобы заработать денег, тем не менее, на него внезапно свалилась известность. Такой шанс выпадает не каждый день, а потому предприимчивый мужчина решил действовать. Так он высказался, что хотел бы попасть в медиа-сферу.
По словам Умида, ему очень хочется попробовать свои силы в кино, а также сыграть на сцене и рассмешить людей. Он даже обратился с просьбой к ведущему юмористического телешоу Comedy Club Гарику Мартиросяну с просьбой взять его на проект. Впрочем, как отреагировал сам комедиант, пока, не сообщается.
"Возьмите меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club! Если получится", – цитирует слова двойника Зеленского издание Teleprogramma.pro со ссылкой на телеграмм-канал Mash. Умид также рассказал, что если ему представится возможность, то он с удовольствием сыграл бы в дуэте со знаменитым комиком Михаилом Галустяном. По словам мужчины, ему очень нравится творчество знаменитости.
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