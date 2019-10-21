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Политика

Попахивает изменой: Зеленский крупно подставился из-за Крымского моста

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский не хочет защищать национальные интересы Украины, считает политик Степан Хмара. По его словам, глава государства мог бы обратиться в международные суда по поводу строительства Россией Крымского моста. 
прочитано 771 раз

Вопрос о "незаконности" строительства Крымского моста не поднимал ни Петр Порошенко, ни его сменщик Владимир Зеленский, заявил Хмара в эфире телеканала ATR. Если бы был ликвидирован договор 2003 года, по которому Азовское море признается внутренним водоемом, тогда Украина лишила бы Керченский пролив статуса международной водной артерии, сказал политик.

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Это позволило бы Киеву обратиться в международные суды. Соглашение 2003 года Хмара назвал "страшным" и призвал поставить на нем крест как можно скорее.

Другим "вредным" для страны законом он назвал нормативный акт о свободной экономической зоне Крым. По нему украинские предприниматели имеют право осуществлять поставки на полуостров.

Владимир Зеленский подставился из-за Крымского моста. Фото: most.life/multimedia

Бывший президент Украины отменить закон не хотел, припомнил Хмара. При Зеленском ситуация не изменилась, пожаловался он. По мнению политика, глава государства не хочет раздражать Кремль вопросом Крыма.

"В конце концов, как и поведение по Донбассу, позорное заявление об отведении наших войск с линии фронта. А это уже попахивает государственным преступлением, изменой", – заключил Хмара.

На фоне массовых протестов против политики Зеленскогорейтинг президента начал падать. Эксперты отмечают, что за последний месяц уровень его одобрения рухнул на 10%. И это не предел: если глава государства не начнет выполнять обещания, весной его рейтинг может обвалиться до 25%, прогнозировал ранее киевский политолог Михаил Погребинский.

Автор: 21 октября 2019, 21:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
..если БЫ хмаре во рту(у роте) вырос женский половой орган,она(хмара) стала бы бабушкой???
Священный СтранникЪГость
Ответить
В РОССИИ К ВЛАСТИ ПРИДЕТ ВЕДЬМА НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ
Лада Карина

История 18.Послание от Царя.Николая II
Лада Карина 17 окт. 2019 г.
<цензура>=XG9i4aPXSXY

П.С.
Для Божены Рынской, конечно Поклонская ведьмочка, мешает смотреть прекрасный фильм "Матильда". Где царь выставлен Альфа Самцом. Влезающем в 4 часа ночи в дом к плясунье, чтобы извините трахнуть плясунью. НО ЭТО НЕКТО НЕ ВИДЕЛ!
Может, царь просто пил чай и читал стихи...
Священный СтранникЪГость
Ответить
Преемница Путина найдена: Наталья Поклонская на старте
Суть Вещей
<цензура>=u_h6Lq71_0Q

П.С.
Если бы Наташенька, не носила портрет Николая II, не было бы в Крыму мироточения бюста царя.
Сам Царь ей покровительствует, а враги бессильны.
Священный СтранникЪГость
Ответить
ВВЕРГНУТЫЕ В БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ ВОЙНУ, ОСТАНОВИТ ТРЕТЬЯ СЛАВНАЯ ПРАВИТЕЛЬНИЦА РУСИ НОВАЯ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ НЯША ПОКЛОНСКАЯ
монашек Бахчи-Сарайский овощевод

Наталья Поклонская станет президентом России предсказание монаха
Шоу новости от Масяни
<цензура>=qvN0NkZKjN4

П.С.
Зачем нам женщина Куколка, из Японской анимации Няш-Мяш.
Тогда уж лучше Любовь Соболь или Шурыгина.
Они точно войну остановят!
Священный СтранникЪГость
Ответить
Донбасс будет скоро неотъемлемой частью России, мы для этого делаем определенные шаги.
Наталья Поклонская приемник Путина

Впереди у Донбасса большое будущее! - депутат Госдумы России Наталья Поклонская в Донбассе
<цензура>=dzYiYHFZmnk

П.С.
А встречаться с убийцей Эрдоганом убившего 400 курдов, не хочешь ничего сказать?
1

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