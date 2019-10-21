Попахивает изменой: Зеленский крупно подставился из-за Крымского моста

Вопрос о "незаконности" строительства Крымского
моста не поднимал ни Петр Порошенко, ни его сменщик Владимир Зеленский, заявил
Хмара в эфире телеканала ATR. Если бы был ликвидирован договор 2003 года, по
которому Азовское море признается внутренним водоемом, тогда Украина лишила бы
Керченский пролив статуса международной водной артерии, сказал политик.
Это позволило бы Киеву обратиться в международные суды. Соглашение 2003 года Хмара назвал "страшным" и призвал поставить на нем крест как можно скорее.
Другим "вредным" для страны законом он назвал нормативный акт о свободной экономической зоне Крым. По нему украинские предприниматели имеют право осуществлять поставки на полуостров.
Бывший президент Украины отменить закон не хотел, припомнил Хмара. При Зеленском ситуация не изменилась, пожаловался он. По мнению политика, глава государства не хочет раздражать Кремль вопросом Крыма.
"В конце концов, как и поведение по Донбассу, позорное заявление об отведении наших войск с линии фронта. А это уже попахивает государственным преступлением, изменой", – заключил Хмара.
На фоне массовых протестов против политики Зеленскогорейтинг президента начал падать. Эксперты отмечают, что за последний месяц уровень его одобрения рухнул на 10%. И это не предел: если глава государства не начнет выполнять обещания, весной его рейтинг может обвалиться до 25%, прогнозировал ранее киевский политолог Михаил Погребинский.
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