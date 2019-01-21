Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Понедельник 21 января
Лента новостей
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
14:33
"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы
14:27
Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:04
Успенская спрятала тяжелобольную дочь
13:50
"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
13:06
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
13:03
Помор насмерть забил соседа за беспорядок
12:54
Туктамышева показала фото с возлюбленным
12:35
Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы
12:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года
12:27
Любовница Питта перешла дорогу Джоли
11:58
"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым
11:47
На стройке в Подмосковье нашли бомбу
11:39
Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями
11:31
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
11:31
Есть жертвы: автобус с футболистами сорвался с обрыва
11:27
Удары Израиля по Сирии сняли на видео
11:13
На берегу Финского залива умер рыбак
11:05
Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина
11:04
Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов
11:03
К Земле летит смертоносный астероид
11:01
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
10:47
Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой
10:46
В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой
10:42
В Афинах протестующие напали на полицию
10:31
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
10:19
В России научились добывать электричество из мусора
10:15
Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения
10:03
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
09:57
На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку
09:39
"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:10
"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:07
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:54
В Москву идет аномальный арктический мороз
08:42
Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы
08:37
Потерявший стыд Порошенко встал на колени перед убийцами
08:31
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
08:10
Длину новогодних каникул могут пересмотреть
07:19
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
21:36
Затравленную помощницу Петросяна закрыли грудью
20:11
Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:47
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
16:31
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:49
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанную иконой стиля модель съел рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
15:50
На Лолиту подали в суд за долги
15:28
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи
15:14
"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке
14:59
Умер легендарный КВНщик
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
14:21
"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату
13:51
Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли
13:43
Телеведущий Виктор Мочалов ушел из жизни
13:01
"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
12:52
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
12:00
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
11:54
"А где Пугачиха?": Николаев отказался от шикарной вечеринки в день рождения
11:17
"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле
10:42
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель
10:37
Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе
08:54
Пугачеву ждет операция
01:27
Лежащую в снегу Волочкову предупредили о страшных последствиях
23:10
"Это монтаж и подстава!": канал "Россия" оболгал победителя "Битвы экстрасенсов"
22:00
Кто плодит фейки о взрыве в Магнитогорске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
Политика

Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко отправился за рубеж жаловаться на "плохую Россию". На переговорах с главой Израиля Реувеном Ривлином лидер Незалежной унизительно попросил его помочь освободить украинских моряков, задержанных за вторжение в российские территориальные воды в ноябре прошлого года.  
прочитано 312 раз

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Порошенко считает, что Россия незаконно задержала украинских моряков. Он попросил Тель-Авив оказать влияние на Москву о помочь освободить задержанных в Керченском проливе моряков.  

ПО ТЕМЕ

Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Порошенко готовит жестокую месть России за арест своих моряков

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Просьба украинского лидера прозвучала на фоне международного давления на Россию со стороны Запада. США и Европа докатились до откровенного шантажа и требуют обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить моряков Незалежной. То, что они нарушили территориальные воды России, Запад не волнует. 

В Москве предупреждали Порошенко, что подобные провокации приведут к серьезным последствиям для украинской государственности. Президент России Владимир Путин предположил, что Порошенко пошел на это для поднятия собственного рейтинга.

На встрече с израильским коллегой Порошенко затронул также актуальную международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии. Накануне Израиль вновь отбомбился по целям на территории арабской республике. В Тель-Авиве утверждают, что уничтожили противовоздушный комплекс "Панцирь".  

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля вторглись в территориальные воды России и начали приближаться к Крымскому мосту. Вечером все суда были задержаны пограничной охраной ФСБ и доставлены в порт Керчь. Российский суд арестовал экипажи военных кораблей до 25 января.

Автор: Иван Поляков21 января 2019, 17:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым

Певица обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы

Певица сразила наповал
Шоу-бизнес

Успенская спрятала тяжелобольную дочь

Певица сделала заявление

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке

Фоторепортажи

Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанную иконой стиля модель съел рак
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Спорт

Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru