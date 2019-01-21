Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Порошенко считает, что Россия незаконно задержала украинских моряков. Он попросил Тель-Авив оказать влияние на Москву о помочь освободить задержанных в Керченском проливе моряков.
Просьба украинского лидера прозвучала на фоне международного давления на Россию со стороны Запада. США и Европа докатились до откровенного шантажа и требуют обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить моряков Незалежной. То, что они нарушили территориальные воды России, Запад не волнует.
В Москве предупреждали Порошенко, что подобные провокации приведут к серьезным последствиям для украинской государственности. Президент России Владимир Путин предположил, что Порошенко пошел на это для поднятия собственного рейтинга.
Розпочав офіційний візит до Держави Ізраїль із зустрічі з Президентом Ізраїлю @PresidentRuvi.— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2019 г.
У ході розмови ми високо відзначили важливість угоди про зону вільної торгівлі, яку сьогодні ввечері буде підписано між Україною та Ізраїлем. pic.twitter.com/VCFfgqouc6
На встрече с израильским коллегой Порошенко затронул также актуальную международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии. Накануне Израиль вновь отбомбился по целям на территории арабской республике. В Тель-Авиве утверждают, что уничтожили противовоздушный комплекс "Панцирь".
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля вторглись в территориальные воды России и начали приближаться к Крымскому мосту. Вечером все суда были задержаны пограничной охраной ФСБ и доставлены в порт Керчь. Российский суд арестовал экипажи военных кораблей до 25 января.
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