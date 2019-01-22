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Политика

Сказочник Порошенко снова сел в лужу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко в очередной раз обманул своих сограждан. Президент пообещал украинцам повышение уровня жизни через три года.

Продолжение: Украина в зоне риска: 7 ударов для беспечного Порошенко
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Глава Незалежной врет не стесняясь, его обещаниям уже мало кто верит. Вот и сейчас, пытаясь набрать очки перед президентскими выборами, Петр Порошенко заверил народ, что худшие времена для страны позади, а улучшение жизни граждане почувствуют максимум через три года.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

При этом президент говорил о возобновлении экономического роста, который откроет возможности к повышению уровня жизни. Плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства, сказал Петр Порошенко и напомнил, что Украина определила для себя европейский путь, сообщает РИА Новости.

Еще президент категорически отверг возможность введения особого статуса для Донбасса. Украина является унитарным государством с единственным государственным языком, и никакая федерализация в стране невозможна по определению. По словам Петра Порошенко, власти каждый день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

О том, как ведется эта работа, жители непризнанных республик на юго-востоке страны прекрасно знают: ВСУ каждый день обстреливают мирных жителей. Да и сам президент неделю назад призвал соотечественников не верить обещаниям о скором мире в Донбассе. Это означает только одно – Петр Порошенко настроен на войну до победного конца.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что после прихода к власти глава государства обещал закончить войну на юго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцами в ДНР и ЛНР. Прошло пять лет, но воз, как говорится, и ныне там. Зато за эти годы Петру Порошенко удалось сделать то, чего не смогли воплотить в жизнь его предшественники: вдрызг разругаться с Россией, набрать миллиарды долларов кредитов и разворовать их, повысить цены и тарифы на все, выжить из страны три миллиона граждан, а оставшихся довести до полуголодного состояния, разрушить промышленность и снять с себя все социальные обязательства.

31 декабря 2018 года на Украине началась избирательная кампания. О своем намерении участвовать в выборах президента, намеченных на 31 марта, уже заявили лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и бывший вице-премьер страны Юрий Бойко. Петр Порошенко объявит о своем решении 2 февраля.

Автор: Александр Комаров22 января 2019, 13:38
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