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Политика

Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины Петру Порошенко палец в рот не клади – дай опрокинуть очередную стопку. Не изменил себе лидер Незалежной и в Виннице, где выступал с проникновенными речами о пользе томоса для украинской церкви. По мнению бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, заявления Порошенко направлены лишь на сохранение власти.  
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Не менее интересно было в Луцке. На выступление Порошенко в город на автобусах свезли бюджетников из соседних районов. Как передают "Волынские новости", обеспечить массовку распорядился губернатор Волынской области Александр Савченко.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Утром 15 января в Луцк свезли около 2,5 тысячи человек – школьных учителей, воспитателей детских садов, работников местных предприятий, сообщают украинские СМИ. Чтобы скрыть факт подвоза, людей высадили на набережной, после чего они пешком направились в центр, где выступал Порошенко.  

Несмотря на заготовленную "травоядную" массовку, которая побоится задать лидеру Незалежной неудобные вопросы, так называемый томос-тур не обходится без казусов. В Черкассах мужчина из толпы спросил президента, когда он собирается бороться с коррупцией. Порошенко отвечать не стал и назвал жителя города "москальским провокатором".  


По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь любой, кто задаст президенту неудобный вопрос, рискует прослыть "сепаратистом" и "агентом Москвы". Заявления Порошенко, подчеркнул политик, направлены исключительно на сохранение власти.  

Схожего мнения придерживается и президент России Владимир Путин. Глава российского государства уверен, что вся история с созданием автокефальной украинской православной церкви и получением томоса о ее независимости нужна Порошенко для сохранения власти. По словам Путина, межконфессиональный мир в Незалежной приносится в жертву политическим амбициям руководства страны.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На высший пост претендуют Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, бывший председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко и другие.


Автор: Иван Поляков21 января 2019, 12:31
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