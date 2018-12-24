Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину

Фантомные боли по утерянному Крыму не дают покоя украинскому руководству. Президент страны Петр Порошенко порадовался принятию ООН двух антироссийских резолюций, осуждающих политику Москвы на полуострове. Документы не имеют никакого практического наполнения, но для лидера Незалежной на фоне провалов по всем направлениям даже подобные пустышки – уже "перемога".



На своей странице в Facebook Порошенко оставил запись, где назвал резолюции сверхважными. По его мнению, они посылают Москве четкий сигнал: вывести войска с "аннексированного" полуострова и освободить украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

"Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права", - заявил украинский лидер.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Полуостров в документе назван временно оккупированной территорией.

Присутствие российской армии в регионе резолюция называет нежелательным, поскольку это якобы противоречит территориальной целостности Незалежной. Кроме того, Россию осуждают за строительство Крымского моста. За документ проголосовали в основном страны, которые поддерживают Киев на международной арене.

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За проголосовало 65 стран, против - 27. Большинство - 70 - воздержалось



О нарушениях прав человека на Украине (УПЦ, дело Вышинского...) вопрос этими членистоногими разумеется не поднимался — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 23 декабря 2018 г.

Спустя несколько дней Генассамблея приняла еще одну антироссийскую резолюцию. В ней осуждается якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Помимо США и европейских стран, документ поддержала Турция. Против проголосовали, помимо прочих, Белоруссия, Китай, Индия.

Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. В Минобороны Незалежной заявили, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.