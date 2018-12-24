Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
На своей странице в Facebook Порошенко оставил запись, где назвал резолюции сверхважными. По его мнению, они посылают Москве четкий сигнал: вывести войска с "аннексированного" полуострова и освободить украинцев, находящихся в российских тюрьмах.
"Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права", - заявил украинский лидер.
Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Полуостров в документе назван временно оккупированной территорией.
Присутствие российской армии в регионе резолюция называет нежелательным, поскольку это якобы противоречит территориальной целостности Незалежной. Кроме того, Россию осуждают за строительство Крымского моста. За документ проголосовали в основном страны, которые поддерживают Киев на международной арене.
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За проголосовало 65 стран, против - 27. Большинство - 70 - воздержалось— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 23 декабря 2018 г.
О нарушениях прав человека на Украине (УПЦ, дело Вышинского...) вопрос этими членистоногими разумеется не поднимался
Спустя несколько дней Генассамблея приняла еще одну антироссийскую резолюцию. В ней осуждается якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Помимо США и европейских стран, документ поддержала Турция. Против проголосовали, помимо прочих, Белоруссия, Китай, Индия.
Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. В Минобороны Незалежной заявили, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.
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