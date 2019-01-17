"Кипятком писались": украинские селяне бросились целовать руки пьяному Порошенко

"Томос-тур" по украинским городам и селам приносит Петру Порошенко не только политические дивиденды. В Сети живо обсуждают фотографию, на которой подвыпившему гаранту селяне целуют руки.

Снимок сделан в Житомирской области, где Порошенко также демонстрировал победу "свободной Украины" над "религиозным диктатом" России. На выходе из раскольнического храма президента окружила толпа, а пенсионерка бросилась целовать украинскому лидеру руки.

Пользователям фото напомнило снимок бывшего президента Януковича, который неоднократно критиковали сторонники Майдана. Тогда пожилая женщина в толпе так же целовала руки украинскому лидеру.

Свое мнение по поводу такого "выражения народной любви", а также о "томос-туре" высказал один из священников "новой церкви" Александр Зайцев. Он не хотел присутствовать на мероприятии, однако, по его словам, положение обязывало.

"Видел поддатого "гаранта" перед входом на собор и пьяного вдрызг опосля! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Что больше всего в этом всем меня шокировало, то что определение "тупые селяне", оказалось совсем не фейковым, ибо бабы с Житомирских окрестностей аж кипятком писялись, кода их касалась "вшивотварящая длань" ПороЖенко!" – делится впечатлениями Зайцев.

Однако больше всего "филаретовского" служителя занимает другой вопрос: во сколько бюджетных денег обошелся стране томос? – пишет "Политнавигатор". "Сколько Порошенко перекачал Варфоломею на счета бабла. Думаю, что не меньше чем половину от последнего транша", – подсчитывает Зайцев.

Напомним, по данным аналитиков, действующий президент Украины Порошенко неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборной гонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, сейчас второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко против Петра Порошенко. Подобная диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит ему разгромное поражение на выборах президента Украины в марте. Да и лидер украинской партии "Батькивщина" заявила о своей уверенности в победе в голосовании. По ее мнению, у Петра Порошенко шансов нет, передает Ura.ru.