Порошенко послали на второй срок
О дате заявления сообщило украинское издание LB.ua со ссылкой на источник в руководстве президентской фракции в Верховной раде.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, избирательная кампания стартовала в последний день 2018 года. О своем намерении участвовать в президентской гонке уже заявили лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и бывший вице-премьер страны Юрий Бойко.
Эксперты говорят, что у Порошенко нет никаких шансов победить на выборах президента Украины. За пять лет своего правления он развязал войну в своей стране, прекратил все отношения с Россией, набрал миллиарды долларов кредитов у международных организаций, повысил цены и тарифы, выжил из страны три миллиона граждан, а оставшихся довел до полуголодного состояния. Экономисты вменяют Порошенко практически полное разрушение промышленности.
В этой ситуации довольно странно ведет себя Юлия Тимошенко, которая зачем-то пытается поднять рейтинг Петра Порошенко перед выборами президента Украины. Он сейчас колеблется вокруг 10%. Лидер "Батькивщины" заявила накануне, 16 января, что считает Порошенко своим соперником во втором туре президентских выборов.
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