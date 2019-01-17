Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы

Петр Порошенко рассказал иностранным дипломатам о том, как укрепил свою страну. Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку, которая стала для Москвы "холодным душем".

Весь мир солидарен с Украиной, которая противостоит агрессивной России. Особенно это единство проявилось в ответ на "азовскую атаку". Своим видением процессов, происходящих на мировой арене, Петр Порошенко поделился на встрече с иностранными дипломатами.

"Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложный момент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовали за две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН – о правах человека в Крыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей", – заявил украинский президент. По словам Порошенко, это означает, что Кремль заплатит за "агрессию" высокую цену.

Он убежден, что скоро эта цена станет для Москвы неподъемной, и тогда Украина вернет "временно оккупированные" Крым и Донбасс. Украинский лидер благодарен Западу за антироссийские санкции, которые "больно бьют по амбициям и аппетитам" Кремля. Петр Алексеевич считает, что именно ограничительные меры в отношении России дали Украине время для того, чтобы окрепнуть политически и экономически, а также в военном плане.

Порошенко строит "демократическое, правовое, европейское государство. Оно целенаправленно идет к членству в Европейском союзе и НАТО, ведь украинская армия, по словам президента, вошла в десятку мощных армий Европы.

Напомним, что буквально на днях специалисты в Киеве, в отличие от Порошенко, раскритиковали состояние армии Украины. На фронте остались только старые образцы вооружения, ВСУ не могут выполнять ключевые задачи, о которых говорит президент. В целом, по мнению экспертов, положение в армии хуже, чем в 2015 году, пишет РИА ФАН.