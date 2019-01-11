Лукашенко назначили следующей жертвой "Новичка"

Президент Белоруссии целых 25 лет упорно сопротивляется давлению Кремля. Если в ближайшее время Александр Лукашенко не пойдет на попятную, его могут устранить физически. Безумные и фантастические версии политических событий с упоением тиражируют украинские СМИ.

Россия сильно прижала Беларусь, почти вынуждая ее президента пойти на капитуляцию. Перед Лукашенко стоит сложный выбор: или продолжать бороться, или сдаться Кремлю. Мнение очередного "эксперта" – известного постоянной критикой Путина политолога Андрея Пионтковского – публикует украинский "Обозреватель".

"Выбор стоит перед Лукашенко – или смириться, получить приличную пенсию до конца жизни где-нибудь на сочинской вилле. Или продолжить то, чем он занимается на протяжении 25-ти лет – борьбой за независимость Беларуси. Да, можно сказать, что он боролся все время за свою власть. Но он эффективным способом оказывал сопротивление", – рассуждает Пионтковский.

По словам политолога, Лукашенко четверть века обманывал Москву – подписывая договоры, получая от нее субсидии, – но не соглашаясь при этом на должность "секретаря Минского обкома".

Политолог считает, что Лукашенко "тянул время", сохраняя независимость Белоруссии от Москвы. Теперь же, убежден "эксперт", Александра Лукашенко загнали в угол. "Если он откажется пойти на капитуляцию, "Новичок" – это один из первых для него вариантов", – с уверенностью заявляет Пионтковский.

Напомним, Лукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался с Владимиром Путиным. Однако на днях белорусский лидер заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном направлении.



Наблюдатели расценили слова Лукашенко как шантаж. Несмотря на это, в российском МИД заявили, что Белоруссия – надежный союзник и партнер России. А курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.