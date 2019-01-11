Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым

Белорусский лидер заявил, что план по объединению страны с Россией на повестке дня не стоит, при этом тонко подняв и вопрос об автокефалии белорусской церкви. Протодиакон Андрей Кураев назвал риторику Александра Лукашенко о независимости церкви его государства предупреждением Москве.

Ссориться с Россией президент Белоруссии не намерен, поскольку это не в его интересах. Однако мягко намекнуть на неприятные возможные последствия ухудшения отношений между нашими странами он себе позволяет.

Разговоры об автокефалии церкви в Белоруссии глава государства считает "притянутыми за уши". Он добавил, что об этом не может идти речи. Но не все столь прозрачно. Возможно, это подлая дипломатическая хитрость.

По словам богослова, писателя и общественного деятеля Андрея Кураева, Александра Лукашенко "никто за язык не тянул поднять вопрос о церкви". "Почему он навязал вопрос о сохранении государственной национальности в России и о слиянии в одно государство с вопросом об автокефалии Белорусской церкви? Ясно, что эти процессы разнонаправленные… Очевидно, что это была оппозиция. Я думаю, это такая мягкая форма шантажа. То есть Москва должна иметь в виду, что, если будет давить вопрос о слиянии государств, то Белоруссия поставит церковный вопрос", – цитирует Кураева НСН.

Протодиакон отметил, что президент Белоруссии находится в недружественных отношениях с митрополитом Минским и Заславским Павлом. Присланный Россией, он так и не смог ассимилироваться в стране.

Кураев добавил: вовсе не факт, что вопрос об автокефалии белорусской церкви останется только на словах. "Кремлевско-белорусский роман уже очень затянут, в нем мало плюсов, поэтому Лукашенко обозначил одну из мин, которая может быть использована", – уверен специалист в области христианской философии.