Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией

Александр Лукашенко решил пресечь спекуляции на тему объединения России и Белоруссии и поставить точку в этом вопросе. Судя по заявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.

Президент Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что об объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне. Мало того, ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.

"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", – приводит слова президента Белоруссии РИА Новости.

Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска, то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что беспокоит президента, – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс. При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для обсуждения президентов.

Отношения России и Белоруссии нельзя назвать безоблачными. Александр Лукашенко, известный своим взрывным характером, периодически клянет Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.

За неделю до Нового года Лукашенко два раза летал в Москву и по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Встречи проходили в закрытом режиме, без журналистов. Тогда-то в Сети и поползли слухи о том, что Россия и Белоруссия вот-вот объединяться. К тому же сам Лукашенко после одной из встреч с Путиным назвал союз с Россией состоявшимся.