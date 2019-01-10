Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
Президент Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что об объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне. Мало того, ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.
"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", – приводит слова президента Белоруссии РИА Новости.
Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска, то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что беспокоит президента, – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс. При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для обсуждения президентов.
#Лукашенко назвал союз с Россией состоявшимсяhttps://t.co/srlBtGvxjF#Лукашенко #Путин #Россия pic.twitter.com/P2PEFAl52I— Cобытия дня в России (@smnewsru) 30 декабря 2018 г.
Отношения России и Белоруссии нельзя назвать безоблачными. Александр Лукашенко, известный своим взрывным характером, периодически клянет Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.
За неделю до Нового года Лукашенко два раза летал в Москву и по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Встречи проходили в закрытом режиме, без журналистов. Тогда-то в Сети и поползли слухи о том, что Россия и Белоруссия вот-вот объединяться. К тому же сам Лукашенко после одной из встреч с Путиным назвал союз с Россией состоявшимся.
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