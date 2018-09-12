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Политика

Лавров выказал бурю эмоций на подкол Путина

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia/Flickr.com
Владимир Путин поддерживает облегчение визового режима. Однако Сергей Лавров против – а президент всегда прислушивается к мнению специалистов. Шутка российского лидера вызвала бурю эмоций у главы МИДа.
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Вопросы облегчения визового режима для въезда в Россию решаются на основе взаимности. Так утверждают дипломаты – в частности, Сергей Лавров. А президент России привык прислушиваться к их мнению.

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"Я за, но Лавров против – вот он сидит. А я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех визовых барьеров", – заявил глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Присутствовавший в зале глава МИД России бурно отреагировал на шутку президента. Лавров расхохотался и даже пытался что-то ответить Путину с места.

Политика в отношении виз касается и Японии. Однако премьер-министру Синдзо Абэ приходится часто бывать в России. Так что придется выдать ему визу сразу на пять или десять лет – чтобы политику не приходилось каждый раз оформлять ее заново, приводит мнение Путина РИА Новости.

Напомним, ранее на форуме Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года – причем без предварительных условий. А уже на основании этого мирного договора решать все спорные вопросы. По словам президента России, это существенно облегчило бы сторонам решение проблем, с которыми не получается справиться на протяжении 70 лет. Инициативу Путина участники встретили аплодисментами.

Автор: Андрей Евлампиев12 сентября 2018, 13:31
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